​"Com estas aquisições, Benfica terá de chegar, no mínimo, às meias-finais da Champions"

Em jeito de antecipação à nova temporada, o antigo jogador dos encarnados, Diamantino Miranda, não tem dúvidas de que, com o plantel que o Benfica está a formar, a equipa orientada por Jorge Jesus vai ter de ganhar tudo em Portugal e, no mínimo, chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.

"Quase que apetece dizer que, com as aquisições que estão a ser feitas, o Benfica tem de vencer tudo por cá e, na Champions, o mínimo exigível será chegar às meias finais", diz Diamantino, em entrevista a Bola Branca.

O clube contratou Jorge Jesus e já abasteceu o plantel com Helton Leite, Vertonghen, Gilberto, Everton Cebolinha e Waldschmidt. Segue-se Edinson Cavani, que, "se estiver na sua plenitude física, será uma grande aquisição", considera o antigo jogador do Benfica. Diamantino não coloca reservas na apreciação ao jogador uruguaio, de 33 anos, mas coloca-lhe a fasquia de golos bem elevada: "O que ele tem feito é muito bom e, por isso, é considerado um dos melhores avançados da atualidade. É um jogador que dá garantias, apesar da época menos favorável no Paris Saint-Germain. Não consigo dizer quantos golos vai marcar, mas pontas de lança com menos capacidade marcaram 30 ou 40 golos e estou a lembrar-me, por exemplo, do Bas Dost, que era um bom jogador, mas vulgaríssimo em termos europeus".

Liga Portuguesa não gera interesse no estrangeiro

Cavani poderá injetar mais qualidade ao Benfica, mas Diamantino não prevê que a chegada do uruguaio à Liga Portuguesa aumento o interesse exterior pelo campeonato nacional. "Ninguém está interessado no nosso campeonato. Pela falta de competitividade e pela falta de visibilidade que tem no estrangeiro. Percebeu-se isso com a vinda de um dos melhores guarda-redes do mundo, Iker Casillas, para o FC Porto. Em Espanha saíram algumas notícias sobre ele e não sobre o campeonato português. Agora poderá acontecer o mesmo no Uruguai", observa.