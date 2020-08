Sporting prepara-se para anunciar Pedro Gonçalves

O Sporting já fechou as negociações com o Famalicão por Pedro Gonçalves. O médio-ofensivo, anuncia a imprensa desportiva, assinou contrato de cinco épocas pelo Sporting e o Famalicão recebe 6,5 milhões de euros, por metade do passe do jogador.

Pedro Gonçalves fica com uma cláusula de 60 milhões de euros. Ou seja, se o Sporting transferir o jogador por esse valor terá direito a 30 milhões, com os outros 30 milhões a terem de ser depositados nos cofres do Famalicão.

O transmontano, de 22 anos, estreou-se na I Liga na época passada. Foi uma das figuras da boa temporada realizada pelo Famalicão. Fez 40 jogos e marcou sete golos. Pedro Gonçalves passou pelas escolas de formação de Vidago, Chaves, Braga e Valência, antes de se transferir para o Wolverhampton,. Esteve duas épocas em Inglaterra, mas só foi utilizado numa partida por Nuno Espírito Santo.