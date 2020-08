Sporting anuncia contratação de Pedro Gonçalves

O Sporting oficializou a contratação de Pedro Gonçalves, antigo médio do Famalicão. Os leões anunciam contrato com o jogador para as próximas cinco temporadas.

Pote, como também é conhecido, custa 6,5 milhões de euros ao Sporting. O Famalicão mantém 50% do passe do jogador que foi uma das figuras do clube esta época.

Em declarações à Sporting TV, Pedro Gonçalves, que tinha outros clubes interessados, justifica a escolha por se tratar de "um projeto aliciante". "O objetivo que me transmitiram é ganhar todos os jogos. E nós vamos tentar ganhar todos os jogos", sublinha.

Aos 22 anos, Pote chega a um grande e manifesta "grande orgulho" por vestir a camisola do Sporting.