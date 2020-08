Sporting anuncia contratação de Feddal

O Sporting anunciou a contratação do defesa-central Zouhair Feddal, proveniente do Bétis de Sevilha. O jogador de 30 anos assinou contrato por duas temporadas com opção para prolongar o vínculo.

Em declarações à SportingTV, o marroquino mostrou-se satisfeito por assinar contrato com o clube de Alvalade.

"Quero dizer aos Sportinguistas que estou muito feliz por estar aqui e por pertencer a este enorme clube. A única coisa que posso prometer é compromisso, trabalho, sacrifício, luta e entrega até ao final. Isso nunca me vai faltar e espero que possamos conseguir atingir os nossos objetivos", disse.

O internacional marroquino chega ao Sporting depois de três épocas no Bétis, sendo que somou 18 partidas na última temporada.

Antes, passou pelo Alavés, Levante, Parma, Palermo, Siena, entre outros clubes nas divisões inferiores de Espanha. O novo defesa dos leões destaca a dimensão do clube leonino.

"Sei que já jogaram aqui outros jogadores marroquinos, como Naybet ou Hadji. É um Clube muito reconhecido a nível europeu e também a nível africano. É um dos grandes clubes de Portugal e vamos seguramente atingir os objectivos temos. Sei que estou num Clube que pensa em ganhar e quero conseguir coisas importantes", termina.