​Pedro Gonçalves, o "potinho" que é o orgulho de Vidago

Pedro Gonçalves nasceu em Vidago e foi no clube da terra que começou a jogar futebol, tinha nove anos. Em entrevista à Renascença, o presidente do Vidago, Paulo Lopes, lembra os primeiros passos de Pedro Gonçalves e explica porque nesta altura o jogador também é conhecido por "Pote".

"O Pedro Gonçalves era um miúdo pequenino e gordinho, daí ter sido batizado de 'potinho' aqui no Vidago. Praticamente nasceu no Campo João de Oliveira, porque a mãe era roupeira no clube. Os tempos livres dele eram no campo onde treinava a pontaria com remates na direção dos postes ou da barra. Quando chegavam os seniores, chutavam também e ele, já naquela altura, lhes ganhava", recorda.

Mais tarde, em Braga, quando integrou os escalões de formação do clube, Agostinho Oliveira, antigo selecionador nacional e que na altura era coordenador da formação do Braga, transfomrou o "potinho" em "pote".

Carreira "sempre a subir"

Pedro Gonçalves, "Pote" ou "Potinh" começou a jogar em 2007 no Vidago. Já se destacava em miúdo. Tinha muita qualidade e já sonhava chegar longe.

"Todos os miúdos têm o sonho de chegar lá cima e o Pedro, já na altura, mostrava ambição. Ele esteve um ano connosco. Depois foi para o Chaves e bateu todos os recordes do número de golos da Associação de Futebol de Vila Real. Depois seguiu para o Braga, foi chamado às seleções jovens e foi sempre a subir. Percebemos que poderia ter um futuro risonho e veio a confirmar-se. Estamos muito contentes com ele", acrescenta Paulo Lopes.

Depois do Sporting, a seleção

Em Vidago, todos torcem pelo sucesso de Pedro Gonçalves. Para o presidente do clube da terra, depois do Sporting venha a seleção portuguesa.



"Quando o Pedro entra em campo, entram todos os vidaguenses. Desejamos que a transferência para o Sporting se concretize e que, a seguir, venha a seleção portuguesa. Ele sabe que estamos todos a torcer pelo sucesso dele", conclui.

Pedro Gonçalves estreou-se na época passada na I Liga, pelo Famalicão. Fez 40 jogos e marcou sete golos. O médio-ofensivo despertou interesse de vários clubes, entre os quais o Sporting e o FC Porto. Os leões acabaram por chegar a acordo com o clube minhoto. Pote transfere-se para Alvalade, a troco de 6,5 milhões de euros, por 50% do passe.

O contrato com o Sporting é válido por cinco temporada e a cláusula de rescisão está fixada em 60 milhões de euros.