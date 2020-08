Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Papa convida a "aprender a partilhar" para todos crescerem juntos

O Papa Francisco convida a “aprender a partilhar” para as pessoas crescerem juntas, no quarto vídeo de preparação do 106° Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que vai ser celebrado a 27 de setembro.

“Deus não queria que os recursos do nosso planeta beneficiassem apenas alguns. Não, o Senhor não queria isso. Devemos aprender a partilhar para crescermos juntos, sem deixar ninguém de fora”, afirma o Papa Francisco.

‘Forçados, como Jesus Cristo, a fugir’ é o tema da mensagem do Papa para o 106° Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que vai ser celebrado a 27 de setembro, onde destaca o “cuidado pastoral das pessoas deslocadas internamente”.

A campanha de comunicação da Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé) apresenta no novo vídeo o depoimento de Eric Estrada Buenaño, 38 anos, natural de Táchira, no município de Táriba, na Venezuela.

O Eric Estrada é deslocado interno, hoje vive em Caracas, e afirma que a “partilha” torna as pessoas “mais humanos, faz acreditar em Deus, para lhe agradar e ser mais seus filhos”.

“Há muitos fatores que me fizeram ser uma pessoa deslocada: A escassez de água potável e de gás para uso doméstico, e pela insegurança”, explica, observando que por viver num estado fronteiriço enfrentava “muitos problemas de guerrilha, delinquência, criminalidade organizada, extorsão e sequestros”.

A Secção Migrantes e Refugiados está a publicar vídeos mensais do Papa Francisco, com testemunhos, e outros subsídios em formato multimédia, que aprofundam um dos subtemas da mensagem ‘Forçados, como Jesus Cristo, a fugir’, para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que a Igreja Católica assinala desde 1914.