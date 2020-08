​Covid-19 em Mora e Ciborro. Arcebispo de Évora apela à oração solidária

Veja também:

O arcebispo de Évora dirige uma mensagem aos cristãos da arquidiocese, a quem pede oração e solidariedade para com as comunidades afetadas pela pandemia de covid-19.



“Ao recebermos as notícias sobre a evolução da pandemia da covid-19 na Vila de Mora e na freguesia do Ciborro, sentimo-nos humana e cristãmente impelidos a estabelecer vínculos espirituais de comunhão através da oração fraterna e de toda a solidariedade necessária com aqueles irmãos nossos, com aquelas populações em aflição”, escreve, D. Francisco Senra Coelho.

O prelado faz saber que a arquidiocese está “pronta para estabelecer uma forte corrente de oração pelas paróquias de Nossa Senhora da Graça de Mora e Nossa Senhora de Fátima do Ciborro, no concelho de Montemor-o-Novo, a fim de que continuem a encarar com coragem e unidade, a dolorosa provação por que estão a passar”.

Face a esta situação, o arcebispo convoca “com urgência todas as comunidades cristãs da arquidiocese e cada cristão, individualmente”, pedindo: “vamos todos rezar unidos aos irmãos de Mora e Ciborro pelo controlo e fim da pandemia naquelas localidades”.