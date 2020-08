Secretário. "Taremi encaixa na perfeição no FC Porto"

“Sem dúvida que o Taremi é um grande jogador e já está habituado ao campeonato português. Fez uma grande época e é cobiçado não só pelo Porto, mas também pelo Braga onde continuaria a ser treinado pelo Carlos Carvalhal. Considero-o um jogador muito interessante. Depois, tudo terá a ver com as negociações, com o valor do passe. Mas sim, na minha opinião, Taremi encaixava na perfeição na equipa do Porto”, diz Secretário, numa entrevista a Bola Branca , na qual olha para a abordagem cautelosa que o FC Porto está a ter no mercado de transferências.

“Devido aos problemas financeiros que tem, o Porto tem de usar de algum cuidado no que poderá comprar e saber o que vai vender. Tem de fazer uma ginástica financeira grande para não perder competitividade no campeonato, ou seja, ter um plantel fiável, que lhe dê garantias de fazer um grande campeonato e lutar pelo título, que é aquilo que o Porto faz todos os anos”, observa.

Não será fácil corresponder ao desejo de Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto já terá feito sentir a Pinto da Costa a importância de manter a coluna vertebral do plantel que conquistou a dobradinha. Carlos Secretário não hesita em colocar Corona, Otávio, Marchesín e Alex Telles entre as unidades que classificaria de intocáveis, mas admite que pode não ser possível segurar alguns dos jogadores mais influentes do FC Porto, campeão nacional 2019/20.

“Não é fácil para o Porto conseguir segurar todos esses jogadores. Alguns deles têm só mais um ou dois anos de contrato e o Porto terá de realizar dinheiro, sabendo que corre o risco de alguns deles saírem livres daqui a algum tempo. O Porto tem de estar preparado para isso e correr o risco de perder alguns jogadores que são importantes no plantel. É óbvio que o Sérgio quererá ficar com os melhores para ter uma equipa competitiva. Vamos ver até que ponto o clube consegue corresponder a esse desejo”, diz.

Carlos Secretário conquistou a Liga Europa e foi seis vezes campeão nacional pelo FC Porto. Aos 50 anos de idade, vai para a terceira temporada consecutiva como treinador do Union Sportive Créteil-Lusitanos Football, equipa que na época passada terminou no 9º lugar, a meio da tabela, do National, correspondente ao terceiro escalão do futebol gaulês.