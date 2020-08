Costa reforça confiança em Ana Mendes Godinho e rejeita “polémicas artificiais”

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta terça-feira que mantém toda a confiança na ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que tem sido alvo de várias críticas depois de confessar, em entrevista ao jornal "Expresso", não ter lido o relatório da Ordem dos Médicos sobre o surto no lar de Reguengos de Monsaraz, que vitimou 18 pessoas.

“Não vale a pena pedirem a demissão de membros do Governo, porque quando eu não tiver confiança nalgum membro do Governo eu resolvo o problema. Eu tenho toda a confiança na senhora ministra Ana Mendes Godinho, no trabalho excecional que tem vindo a fazer”, adiantou António Costa à saída do centro de coordenação operacional nacional na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



O primeiro-ministro defendeu que “a preocupação com os lares não é dos últimos dias, está presente desde o primeiro minuto” e lembrou que "houve um aumento de 5,5% das transferências para o apoio aos lares e foi criada uma linha especial de apoio aos equipamentos". Portugal soma mais de dois mil lares, mais de 90 mil utentes e mais de 60 mil profissionais.

“Não houve nenhuma desvalorização do ponto de vista da investigação. A ministra Ana Mendes Godinho instaurou um inquérito logo no dia 12 de julho e no dia 16 de julho já estava a comunicar os resultados do inquérito ao ministério público”, acrescentou.