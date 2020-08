Sobe para 46 número de casos de Covid-19 em Mora

Veja também:

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila alentejana de Mora subiu esta terça-feira para 46, mais quatro do que na segunda-feira, disse à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Luís Simão, que citou dados das autoridades locais de saúde pública, cinco das pessoas infetadas, todos homens, estão internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), três delas em cuidados intensivos.

"A testagem vai continuar", disse o autarca, indicando que hoje estão a ser feitos testes a todos os trabalhadores da câmara e da junta de freguesia, num total de 160 pessoas.

Luís Simão adiantou que a câmara, consoante a disponibilidade do laboratório que está a trabalhar com a Autoridade de Saúde Pública, vai “tentar que os bombeiros e os elementos da GNR possam fazer os testes ainda esta semana”.

Este surto surgiu no dia 9 deste mês, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que foi subindo, todos os dias, à medida que foram sendo testados os contactos de pessoas infetadas.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Com a população confinada em casa, por precaução, fecharam também cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

Portugal contabiliza pelo menos 1.779 mortos associados à covid-19 em 54.234 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse na segunda-feira que o surto de Mora é "complexo" e pode ter chegado a Ciborro, concelho de Montemor-o-Novo.

Em declarações à Renascença, o autarca Luís Simão disse que o concelho enfrenta "uma situação complicada e pode ser um caso de polícia”.

