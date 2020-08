Portugal com mais 214 casos de Covid-19 e cinco mortes em Lisboa

Veja também:

Foram registados mais cinco mortos e 214 casos de Covid-19 em Portugal, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico desta terça-feira. Quarenta e cinco por cento dos novos casos pertencem ao grupo etário entre os 20 e os 49 anos.

O número de vítimas mortais ascende agora a 1.784 desde a chegada da pandemia a Portugal, no início de março.

Até esta terça-feira estão confirmados 54.448 casos positivos de covid-19 no país, adianta a Direção-Geral da Saúde. Um total de 30.016 são do sexo feminino e 24.432 do sexo masculino.

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses mantém-se em 336 e há agora 38 doentes nos cuidados intensivos, menos um em relação ao dia anterior.

Quarenta e cinco por cento dos novos casos pertencem ao grupo etário entre os 20 e os 49 anos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) avisou, esta terça-feira, que a pandemia está a mudar e os novos casos de covid-19 estão a ser impulsionados por pessoas mais jovens - entre os 20 e os 40 anos - que muitas vezes não sabem que estão infetadas.

Maioria dos novos casos em Lisboa e Vale do Tejo

Por região, Lisboa e Vale do Tejo regista esta terça-feira mais 128 casos positivos de covid - cerca de 60% do total - e cinco óbitos.

O Norte do país tem mais 58 casos da doença, o Centro mais 12 e o Algarve mais três.

O Alentejo, com dois surtos preocupantes em Mora e Montemor-o-Novo, soma mais oito doentes infetados com o novo coronavírus.



O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila alentejana de Mora subiu esta terça-feira para 46, mais quatro do que na segunda-feira, disse à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Luís Simão, que citou dados das autoridades locais de saúde pública, cinco das pessoas infetadas, todos homens, estão internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), três delas em cuidados intensivos.

As 1.203 análises realizadas nas últimas 24 horas nos Açores revelaram um novo caso de covid-19, na ilha Terceira, e ainda quatro recuperações, todas na ilha de São Miguel, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.



A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 774.832 pessoas e infetou mais de 21,9 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11h00 desta terça-feira, já morreram pelo menos 774.832 pessoas e há mais de 21.936.820 casos infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

O planeta ainda está longe de alcançar a imunidade de grupo ao novo coronavírus que permita que um grande número de pessoas com anticorpos impeça a propagação da doença covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



A imunidade de grupo a um vírus é normalmente alcançada com a vacinação e a maioria dos cientistas estima que pelo menos 70% da população deve ter anticorpos para prevenir um surto.

