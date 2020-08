Mendes Godinho já leu relatórios. "Os lares são uma prioridade assumida do Governo desde o início"

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, garantiu, esta terça-feira, em Alcanena, que "os lares são uma prioridade assumida pelo Governo desde o início".

A governante tem estado debaixo de várias críticas desde que, no sábado, foi publicada uma entrevista no Expresso na qual confessou não ter lido o relatório da Ordem dos Médicos sobre o surto no lar de Reguengos de Monsaraz, que vitimou 18 pessoas.

Mendes Godinho disse ainda que, entretanto, já consultou os relatórios que foram produzidos sobre os acontecimentos do lar da Fundação Maria Inácia Silva.

Em resposta às questões dos jornalistas, Ana Mendes Godinho repetiu várias vezes que a sua missão "é arranjar formas de reforçar a proteção das pessoas ".

A ministra lembra que a população dos lares é bastante vulnerável, sendo que "mais de 50% tem mais de 80 anos". "São pessoas que temos de ter mais cuidado de proteger", identifica.

Sobre os detalhes do que se passou naquela povoação alentejana, a ministra disse que a informação foi toda remetida ao Ministério Público, e "é nessa sede de processo deve ser analisado". Mendes Godinho chamou ainda a atenção de que os quatro relatórios que existem sobre os acontecimentos de Reguengos de Monsaraz têm dados que são contraditórios entre si.

A governante diz também que os lares foram reforçados com mais seis mil trabalhadores desde que a pandemia chegou ao país.