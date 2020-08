Mais cinco mortes e 214 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Foram registados mais cinco mortos e 214 casos de Covid-19 em Portugal, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico desta terça-feira.

O número de vítimas mortais ascende agora a 1.784 desde a chegada da pandemia a Portugal, no início de março.

Até esta terça-feira estão confirmados 54.448 casos positivos de covid-19 no país, adianta a Direção-Geral da Saúde. Um total de 30.016 são do sexo feminino e 24.432 do sexo masculino.

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses mantém-se em 336 e há agora 38 doentes nos cuidados intensivos, menos um em relação ao dia anterior.

Por região, Lisboa e Vale do Tejo regista esta terça-feira mais 128 casos positivos de covid - cerca de 60% do total - e cinco óbitos.