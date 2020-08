Explosão em apartamento faz três feridos na Madeira

Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta terça-feira, após uma explosão no terceiro piso de um bloco de apartamentos em Câmara de Lobos, na Madeira.

Os bombeiros acreditam que em causa esteve uma explosão de gás.

As vítimas estão no hospital Dr. Nélio Mendonça.Trata-se de um casal e o filho de sete anos que foram transferidos para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal. O pai é o ferido mais grave, com queimaduras e cortes.

Segundo a Lusa, pelas 9h45, as equipas da corporação "ainda estavam no local, em trabalho, a avaliar os danos, incluindo os provocados nos outros apartamentos".

Para esta ocorrência foram enviados 11 elementos da corporação, apoiados por cinco viaturas, sendo uma de comando, três ambulâncias e um veículo de combate a incêndios.





