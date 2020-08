Explosão em apartamento faz três feridos na Madeira

Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta terça-feira, após uma explosão no terceiro piso de um bloco de apartamentos em Câmara de Lobos, na Madeira.

Os bombeiros acreditam que em causa esteve uma explosão de gás.

As vítimas são um casal e o filho de sete anos que foram transferidos para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal. O pai é o ferido mais grave, com queimaduras e cortes.