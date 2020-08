Crianças devem usar máscaras? Que recomendações há?

Mas há alturas em que o uso de máscara não seja recomendado? Desde logo em crianças com idade inferior a dois anos, pelo risco de asfixia.

No artigo - publicado no portal Criança e Família - a Sociedade Portuguesa de Pediatria explica que também não convém colocar máscara se a criança “independentemente da idade” não compreenda as regras de utilização da máscara, não tolere a colocação ou que toque frequentemente na máscara, já que a sua manipulação aumenta o risco de exposição ao vírus. Claro que é também importante que a máscara seja do tamanho adequado aos menores e não deve ser usada “enquanto a criança come, bebe, pratica exercício físico ou durante atividades lúdicas”. O que é uma boa máscara para criança? As máscaras infantis devem ter um tamanho adequado à cara, ou seja, tem de cobrir o nariz e a boca até ao queixo. Aqui, tal como para os adultos, independentemente do tipo de máscara utilizada - se é cirúrgica, ou social -, o que a Sociedade de Pediatria recomenda é que seja certificada pelas entidades competentes.

