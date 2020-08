Câmara de Montemor-o-Novo ativa Plano Municipal de Emergência

Veja também:

A Câmara de Montemor-o-Novo ativou o Plano Municipal de Emergência (PME) de Proteção Civil devido ao surto de covid-19 que na segunda-feira registava 25 casos ativos naquele concelho do distrito de Évora, informou hoje a autarquia alentejana.

O PME foi ativado por deliberação da Comissão Municipal de Proteção Civil de Montemor-o-Novo, reunida na segunda-feira, encontrando-se em vigor desde as 00:00 de hoje e até às 23h59 de 31 de agosto.

Considerando “o surto de covid-19 registado no concelho vizinho de Mora e que, entretanto, se estendeu ao concelho de Montemor-o-Novo”, assim como “o impacto deste surto no concelho” e a “preocupação com o impacto da covid-19 nos grupos de risco, nomeadamente os utentes das Estruturas Residenciais para Idosos, determino a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil a partir das 00:00 de 18 de agosto de 2020”, lê-se no comunicado assinado pela presidente da Câmara Municipal, Hortênsia Menino (CDU).

“A ativação do PME é uma resposta imediata à necessidade de direção e coordenação no âmbito da Proteção Civil em apoio às Autoridades de Saúde Pública, assegurando a articulação das várias entidades envolvidas na prevenção e resposta ao surto, bem como a garantia de mobilização atempada de meios e recursos”, conclui o documento com a data de 17 de agosto.

O surto de covid-19 de Montemor-o-Novo foi divulgado na segunda-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Feitas, que referiu que “ainda está em investigação” a ligação deste foco da doença ao surto do concelho vizinho de Mora, que contabiliza 46 casos ativos de acordo com a última atualização das autoridades locais.

A freguesia do Ciborro concentra a maioria dos casos ativos (10) do concelho de Montemor-o-Novo, de acordo com informações recolhidas hoje pela Lusa junto de fontes autárquicas locais que confirmaram, também, que “continuam a ser realizados testes” à população do concelho.

Portugal contabiliza pelo menos 1.784 mortos associados à covid-19 em 54.448 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).