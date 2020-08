A antiga primeira-dama Michelle Obama defendeu o voto em Joe Biden nas presidenciais de 3 de novembro, durante a Convenção Nacional Democrata, apelando aos eleitores para que votem "como se as suas vidas dependessem disso".

Num discurso em que recordou a violência policial e o racismo, mas também a pandemia, Michelle Obama apelou à mudança face à "total falta de empatia" do Presidente republicano, Donald Trump.

"Mais de 150 mil pessoas morreram e a nossa economia está num caos por causa de um vírus que este Presidente desvalorizou durante demasiado tempo", acusou.

"Se pensam que as coisas não podem piorar, confiem em mim, podem, e irão [piorar], se não fizermos uma mudança nesta eleição. Se temos alguma esperança de acabar com este caos, temos de votar em Joe Biden como se as nossas vidas dependessem disso", instou.

