Detido o capitão do navio encalhado nas Maurícias

O navio partiu-se ao meio no fim de semana e a proa do navio está a ser rebocada para longe do recife.

A polícia revelou que tripulantes interrogados durante a investigação revelaram que houve uma festa de aniversário no navio no dia em que encalhou. Outra tese que está a ser investigada é a de que a embarcação navegou perto da costa para captar sinal wi-fi, relata Yasine Mohabuth, da BBC, em Port Louis.

O capitão do navio que derramou centenas de toneladas de combustível na costa de Maurício foi preso. Sunil Kumar Nandeshwar, um indiano de 58 anos, foi acusado de não seguir as regras de segurança na navegação, avançou a polícia, citada pela BBC.

A traseira do petroleiro permanece presa no recife com toneladas do combustível que se acredita estarem a bordo.

Limpeza dificultada pela agitação marítima

As condições marítimas, com as águas muito agitadas, tornaram muito arriscado retirar o combustível do navio, avançaram as autoridades locais.

"Devido às condições meteorológicas adversas, ainda é arriscado remover a pequena quantidade restante de óleo residual que está casa de máquinas", disse o Comité Nacional de Gestão de Crise na noite de segunda-feira, acrescentando que "as operações de bombeamento de óleo devem ser retomadas assim que o tempo permitir".

As Maurícias já anunciaram que vão pedir ao Japão uma compensação pelo acidente, recorrendo ao "proprietário e à seguradora". A empresa japonesa Nagashiki Shipping já se comprometeu a responder aos pedidos de compensação.

Uma equipa de especialistas do Japão está a chegar ao lugar do acidente, esta quarta-feira, para ajudar na limpeza, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão.



No início deste mês, o primeiro-ministro das Maurícias, Pravind Jugnauth, declarou estado de emergência e apelou por ajuda internacional.



Os voluntários resolveram o assunto com as próprias mãos, enchendo sacos com palha para fazer barreiras contra o petróleo - apesar das ordens do governo para deixar a operação para as autoridades.