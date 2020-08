Atlântico pode ter 10 vezes mais plástico do que se pensava

“Antes não conseguíamos estabelecer um equilíbrio entre a massa de plástico flutuante que observávamos e a que julgávamos ter entrado no mar desde 1950, porque os estudos anteriores não tinham medido as concentrações de partículas de microplásticos ´invisíveis´ na superfície do oceano. A nossa investigação é a primeira a fazer isto em todo o Atlântico, do Reino Unido às Malvinas”, diz Katsiaryna Pabortsava, do Centro Nacional de Oceanografia (National Oceanography Centre, NOC, no Reino Unido), principal autora do artigo publicado sobre a investigação.

Richard Lampitt, igualmente do NOC e outro dos autores da investigação, explicou, também citado na publicação: “Se assumirmos que a concentração de microplásticos que medimos até cerca de 200 metros de profundidade é representativa da massa de água até ao fundo do mar, com uma profundidade média de cerca de 3.000 metros, então o oceano Atlântico poderá conter cerca de 200 milhões de toneladas de lixo plástico nesta categoria limitada de tipo e tamanho de polímero. Isto é muito mais do que o que se julgava ter sido deitado ao mar”.

Os investigadores consideram que para lutar contra o plástico são necessárias boas estimativas da quantidade, características e efeitos do plástico no mar, e dizem que os cientistas têm tido uma compreensão desadequada para o fator mais simples, que é a quantidade, com estimativas que em sido “massivamente subestimadas”.

Pabortsava e Lampitt recolheram as amostras de água do mar entre setembro e novembro de 2016, a três profundidades diferentes entre a superfície e os 200 metros de profundidade. Detetaram e identificaram o plástico utilizando técnicas de imagem espetroscópica.

O estudo centrou-se no polietileno, no polipropileno, e no poliestireno, os três tipos de plástico mais comuns e a maioria do plástico encontrado no lixo.