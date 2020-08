​“Se exigirem testes à Covid-19, o futebol amador vai parar”

O presidente da Associação de Futebol do Algarve tem a certeza que se as autoridades de saúde exigirem testes à Covid-19 no futebol não-profissional e amador, essas competições não serão reatadas. Em causa estão os custos associados à realização dos testes, que não poderão suportados pela esmagadora maioria dos clubes.

"Se exigirem testes no futebol amador, não há competições. Penso que tem de haver prevenção, mas mais do que isso será excessivo. Estamos perante atletas com saúde, com boa condição”, defende Reinaldo Teixeira, em entrevista à Renascença.



O presidente da AF Algarve apela ao respeito das regras sanitárias, mas pede para que não haja excesso de zelo. “Estamos preocupados, compreendemos os cuidados da DGS e da Federação, mas esperamos para breve uma decisão. O futebol amador não tem poder económico, é preciso respeitar as regras, sem excesso de zelo”, sublinha.

Reinaldo Teixeira inclui no lote de competições em risco o Campeonato de Portugal e o futebol feminino, para além de todas as outras provas distritais, assim como as nacionais de jovens.

Devido à pandemia de Covid-19, a Federação Portuguesa de Futebol começou por suspender o futebol de formação a 27 de março. O Campeonato de Portugal, e as restantes competições de seniores não-profissionais, foram canceladas a 8 de abril.

O organismo anunciou, entretanto, a criação da III Liga, campeonato que terá a sua época inaugural em 2021/22. Esta é uma temporada de transição do quadro competitivo, mas ainda está por conhecer o protocolo sanitário a respeitar nas competições não-profissionais.