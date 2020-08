​Quaresma vai ser reforço do Boavista

O internacional português, de 36 anos, deixou o Kasimpasa no final do mês de julho e passou a ser um jogador livre. Na época passada, Quaresma fez 26 jogos e marcou quatro golos pelo clube turco.

O Boavista continua a reforçar o plantel com nomes de peso, e está também muito perto de garantir Bruno Alves, como Bola Branca anunciou. De acordo com a imprensa desportiva, Javi García, que terminou contrato com o Betis, é outro alvo da equipa treinada por Vasco Seabra.