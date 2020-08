Decisões por Cavani e Taremi

Cavani e Taremi estão em destaque nas manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira. Benfica e FC Porto, respetivamente, estão mais próximos de garantir os reforços para o ataque.

"Cavani é para fechar hoje", titula o "Record". Equipa de fiscalistas quer acertar contrato para o craque aterrar na quarta-feira em Lisboa. Avião do Benfica apnhou avançado em Madrid e levou-o para Ibiza. "O Jogo" informa que o negócio está preso por detalhes. "A Bola" escreve que a chegada de Cavani está a ser preparada ao pormenor.

De acordo com o "Record", Cavani não será o único avançado uruguaio a chegar à Luz neste defeso. Os encarnados estão interessados na contratação de Dawrin Nuñez. O ponta de lança do Almería, da segunda liga espanhola, marcou 16 golos, em 32 jogos, na sua primeira época na Europa.

Nuñez tem 21 anos, uma internacionalização pelo Uruguai e foi formado no Peñarol. O Almería, que esta época, entre outros, foi treinado por Pedro Emanuel, Mário Silva e José Gomes, falhou a subida à Liga Espanhola, ao ser batido pelo Girona no "play-off".

"Nova cimeira por Taremi", avança o jornal "O Jogo", em manchete. O diário anuncia reunião decisiva entre FC Porto e Rio Ave para as próximas horas. Preço deverá situar-se entre os cinco e os seis milhões de euros. O Rio Ave tem 60% do passe do avançado iraniano. Os restantes 40% pertencem a Taremi.

"O Jogo" ressalva que acordo pelo iraniano não exclui Toni Martínez dos planos dos dragões. "A Bola" explica que crise no Valência condiciona o mercado do FC Porto. Transferência de Diogo Leite está congelada e em risco. SAD contava com dinheiro fresco para garantir reforços. Ainda assim, Taremi, Zaidu e Toni Martínez são para fechar.

O "Record" escreve que Sérgio Conceição tem garantida base de campeões.

"A Bola" puxa para manchete o início dos trabalhos do Sporting: "Leão mostra (nova) raça". "Estar na Champions tem de ser um objetivo", diz Coates. Dois reforços - Antunes e Porro - e alguns regressos no primeiro dia. Rosier dispensado da apresentação. Feddal e Pedro Gonçalves já assinaram. Vietto e Battaglia positivos a Covid-19.