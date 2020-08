Ceferin e António Costa visitam Cidade do Futebol

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, visitou as instalações da Federação Portuguesa de Futebol, a Cidade do Futebol, em Oeiras, acompanhado de António Costa, primeiro-ministro, do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, no âmbito da organização da fase final da Liga dos Campeões.

A visita foi conduzida pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, e pelo CEO, Tiago Craveiro.

O presidente da UEFA deixou um incentivo à FPF pela organização da principal competição europeia de clubes: "Em primeiro lugar, estamos perante uma situação muito difícil em toda a Europa, em todo o mundo. Por agora, as coisas têm corrido muito bem, agradeço o ótimo trabalho da Federação Portuguesa de Futebol e do Governo português."

O primeiro-ministro olha para a organização da prova europeia como boa publicidade para o país, também tendo em conta a pandemia da Covid-19.

"É uma das melhores divulgações que pode haver de Portugal, que é visto como o país mais seguro para organizar uma competição destas num momento tão dramático para o mundo devido à crise da Covid-19. Depois desta decisão já tivemos várias outras provas, nomeadamente no automobilismo e no motociclismo, que também escolheram Portugal para realizar a sua atividade."

Balanço positivo da Champions

Já Fernando Gomes fez um balanço positivo da primeira semana da fase final da Liga dos Campeões:

"Tudo tem estado dentro do expectável, sem grandes problemas. Estamos orgulhosos da nossa competência, da nossa capacidade de organização e, acima de tudo, creio que contribuímos de uma forma muito significativa para a retoma do futebol. Como atividade importante onde estamos inseridos, também é importante que estes sinais sejam dados para que o futebol volte às nossas vidas e possa tornar-se de novo uma atividade extremamente relevante para a satisfação das pessoas", afirma.