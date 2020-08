Associado ao Boavista, Quaresma diz que está “a caminho… do Algarve”

Ricardo Quaresma estaria perto de ser reforço do Boavista, mas desmente a transferência. Inicialmente, a notícia foi avançada pelo jornal "O Jogo" na sua edição online, confirmada pela Renascença.



Nas redes sociais, o jogador desmentiu que será reforço do clube axadrezado: "Escreveram que eu estou a caminho do Boavista, mas eu estou é a caminho do Algarve para uns dias de férias com a família", afirmou.

O internacional português, de 36 anos, deixou o Kasimpasa no final do mês de julho e passou a ser um jogador livre. Na época passada, Quaresma fez 26 jogos e marcou quatro golos pelo clube turco.

O avançado deixou o futebol português em 2015, quando trocou o FC Porto pelo Besiktas, onde ficou até à última temporada, quando reforçou o Kasimpasa.