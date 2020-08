Académica contrata médio à Real Sociedad

A Académica assegurou a contratação do senegalês Zouridine Thior, médio que pertencia aos quadros da Real Sociedad. O clube basco confirma a transferência, informando que preserva uma percentagem do passe do médio de 23 anos.

Thior esteve duas épocas na Real Sociedad e foi utilizado na equipa B. Na primeira temporada fez 33 jogos e marcou sete golos. Na segunda época, interrompida devido à Covid-19, fez 15 jogos.

A Académica, treinada por Rui Borges, vai disputar o campeonato da II Liga.