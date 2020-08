Real Madrid volta a emprestar Vallejo ao Granada

O Granada anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de empréstimo com Jesús Vallejo. O central chegou ao clube em janeiro e vai continuar cedido, pelo Real Madrid, até ao final da próxima época.

Vallejo, de 23 anos, fez 14 jogos pelo Granada. A maior parte deles ao lado do português Domingos Duarte. Formado no Saragoça, foi contratado pelo Real em 2015. Depois de uma primeira cedência ao clube de origem, o jogador foi emprestado ao Eintracht Frankfurt.



Em 2017 e 2019 fez parte do plantel principal do Real Madrid, mas com escassa utilização. A forte concorrência levou-o a Inglaterra, na temporada passada. O Wolverhampton recebeu o jogador, mas Nuno Espírito Santo também não deu muitos minutos a Vallejo, que em janeiro trocou os Woves pelo Granada.

O clube andaluz foi 7.º classificado no campeonato, na época passada, e chegou às meias-finais da Taça do Rei. Além de Domingos Duarte, o plantel contou com outros três portugueses: Rui Silva, João Costa e Gil Dias.