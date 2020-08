Obi Mikel regressa a Inglaterra para reforçar o Stoke

John Obi Mikel foi apresentado como reforço do Stoke City, do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. O internacional nigeriano, de 33 anos, está de regresso a Inglaterra, depois de uma época na Turquia, onde foi companheiro de João Pereira no Trabzsonspor.

O treinador do Stoke, Michael O'Neill, conversou com Mikel e o médio transmitiu-lhe que o seu objetivo é terminar a carreira na Premier League. "Espero que ele consiga concretizar esse objetivo com o Stoke", disse o técnico, em declarações reproduzidas pelo site do emblema inglês.

Na época passada, o clube ficou longe dos lugares de subida e terminou o campeonato no 15.º posto. Obi Mikel é o quarto reforço da equipa, depois de confirmadas as contratações de Morgan Fox e Steven Fletecher, do Sheffield Wednesday, e de James Chester, central que na época passada jogou no Stoke, por empréstimo do Aston Villa.

Obi Mikel destacou-se no Chelsea, onde foi estreado por Mourinho em 2006. Bicampeão ingles, o médio nigeriano venceu ainda uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, quatro taças de Inglaterra, duas taças da Liga e uma Supertaça.

Campeão africano pela Nigéria, na época passada venceu a Taça da Turquia pelo Trabzonspor. Depois de deixar o Chelsea, passou, também, pelos chineses do Tianjin Teda e pelo Middlesbrough.