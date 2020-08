Marselha com mais três casos de Covid-19. Jogo de abertura da liga francesa adiado

O Marselha confirmou, esta terça-feira, que os três casos suspeitos de Covid-19, que tinham sido identificados no domingo, estão confirmados. O clube passa a ter quatro atletas infetados, o que levará ao adiamento do jogo com o Saint-Étienne, agendado para sexta-feira e que marcaria o início da nova época da liga francesa.

O protocolo sanitário prevê que quando um clube tiver um minímo de quatro casos postivios, oito dias antes do jogo seguinte, a partida tem de ser adiada. A Liga Francesa já confirmou o reagendamento do jogo para 16 ou 17 de setembro.

No comunicado desta terça-feira, o Marselha, clube treinado pelo português André Villas-Boas, informa, ainda, que os testes realizados não revelaram mais casos de Covid-19.

Desta forma, o campeonato francês arrancará no sábado, 22 de agosto, às 16h00 com o jogo entre Bordéus e Nantes.

[notícia atualizada às 11h35, com a confirmação oficial do adiamento do jogo para 16 ou 17 de setembro]