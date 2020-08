Liga dos Campeões. PSG acaba com o sonho do Leipzig e apura-se para a final

O Paris Saint-Germain vai disputar sua primeira final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido o RB Leipzig, esta terça-feira, por 3-0, nas meias-finais.

No Estádio da Luz, o emblema de Paris entrou bem na partida, com Marquinhos a inagurar o marcador, aos 13 minutos, assistido por Di Maria. Foi o argentino que dilatou vantagem aos 42, com uma grande assistência de Neymar, aos 42 minutos.

Já na segunda parte, o PSG acabou totalmente com as expectativas do Leipzig, uma das surpresas da prova, com o golo de Bernat, assistido novamente por Di Maria, que esteve envolvido em todos os golos.

O PSG é o primeiro finalista confirmado da liga milionária e aguarda pelo desfecho da outra semi-final, disputada na quarta-feira, entre Bayern de Munique e Lyon.

A final joga-se no domingo, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença.