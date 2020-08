Dirigentes da Lazio furiosos com "fuga" de Silva para a Real Sociedad

Foi, por isso, com espanto que os dirigentes da Lazio assistiram ao anúncio da Real Sociedad . David Silva assinou por dois anos com o clube basco, enfurecendo os italianos.

De acordo com a imprensa italiana, Silva teria à sua espera um contrato de três épocas, com salário de quatro milhões de euros, por ano, mais bónus por objetivos, motorista e direito a uso de um jato privado.

David Silva tinha exames médicos marcados em Roma. Era o último passo antes da assinatura de contrato com a Lazio. O clube italiano já tinha camisola reservada para o internacional espanhol, em fim de contrato com o Manchester City.

Igli Tare, diretor-desportivo da Lazio, começou por aguardar por uma explicação do representante do jogador. Já esta terça-feira, com a confirmação oficial de que David Silva tem contrato de duas épocas com a Real Sociedad, Tare reagiu: "Tenho grande respeito pelo jogador [David Silva], mas não pelo homem".

A Lazio está no mercado para contratar uma alternativa ao antigo jogador do Manchester City. De acordo com a "Gazzetta dello Sport", o clube poderá tentar o regresso de Felipe Anderson, que deixou Roma há duas épocas rumo ao West Ham. O "calciomercato" dá conta da possibilidade do clube italiano avançar por James Rodríguez, do Real Madrid.