Covid-19: Liga de Marrocos ordena isolamento em hotéis até terminar a época

A Liga de futebol de Marrocos ordenou a todos os clubes profissionais, 32 distribuídos por duas divisões, o isolamento das suas equipas em hotéis face à multiplicação de casos de covid-19.

Segundo o portal le360.ma, esta medida implica o isolamento de todas as equipas até ao fim do mês, quando é suposto terminar a época 2019/20, prolongada no tempo devido à pandemia.

Os jogos estiveram suspensos durante quatro meses e regressaram somente em 24 de julho, sem público, num apertado calendário que termina no fim de agosto.

Os casos de covid-19 têm-se multiplicado por vários clubes de Casablanca, Fez e Marraquexe, contudo, o caso mais dramático foi o do Itihad de Tanger, no qual foram registados 26 positivos, entre eles o do treinador, o espanhol Juan Pedro Benali.

Os persistentes positivos no futebol têm obrigado a Liga a reprogramar vários jogos, pelo que agora esta apertou ainda mais as medidas de segurança.

A partir de agora, os jogadores e as equipas técnicas só vão poder abandonar o hotel para os treinos e os jogos.

Com um total de 35 milhões de habitantes, Marrocos registava no domingo, e desde o início de março, 41.017 casos de contaminação pelo novo coronavírus e um total de 632 mortes.

Desde há alguns dias que o país enfrenta uma nova vaga de infeções, com mais de 1.000 novos casos diários, sendo que no sábado registou mesmo um número recorde de 1.776 casos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.