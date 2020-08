Senna, Schumacher ou Hamilton? Algoritmo revela piloto mais rápido da Fórmula 1

Um algoritmo analisou 40 anos de história da Fórmula 1 e chegou a conclusões sobre quem é o piloto mais rápido da história da modalidade.

O rei da velocidade é o brasileiro Ayrton Senna, o tricampeão do mundo que morreu em 1994 em resultado de um acidente no Grande Prémio de San Marino, de acordo com os resultados anunciados esta terça-feira no site da Fórmula 1.

A tecnologia de “machine learning” desenvolvida pela Amazon Web Services comparou as performances dos pilotos por volta de qualificação, utilizando os dados recolhidos desde 1983.

A inteligência artificial conclui que o segundo mais rápido é Michael Schumacher. Vencedor de sete campeonatos e afastado da competição após um grave acidente na neve, o alemão é 0.114 segundos mais lento do que Ayrton Senna.

O último lugar do pódio da velocidade é ocupado por Lewis Hamilton, que defende as cores da Mercedes, com uma diferença de 0.275 para o líder. Hamilton conta com seis títulos mundiais e 92 pole positions.