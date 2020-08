Teixeira dos Santos deixa liderança do EuroBic

Azevedo Pereira deve ser o próximo presidente executivo do EuroBic, substituindo Fernando Teixeira dos Santos. A notícia esta a ser avançada pelo site ECO.

O novo chairman será Pedro Maia, até agora administrador não executivo e que substituirá Diogo Barrote.

A assembleia geral está agendada para 14 de setembro para aprovar os novos gestores.

Segundo o jornal online económico, já se sabia que a atual administração do banco estava com os dias contados: o EuroBic está em processo de venda e o novo acionista indicará uma equipa da sua confiança; além disso, o supervisor veio pressionar uma alteração da atual administração cujo mandato terminou em dezembro do ano passado, temendo que o processo de venda se arraste por demasiado tempo.

Todas estas mudanças foram desencadeadas pelo caso Luanda Leaks, cuja polémica rebentou no início do ano e colocou pressão sobre Isabel dos Santos e o EuroBic, onde a empresária angolana detém 42,5% do banco.