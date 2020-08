Fazer pão em casa deixou de ser moda depois da quarentena da Covid-19

O mesmo responsável admite que algumas pessoas vão continuar a fazê-lo, mas a maioria percebeu que “a energia que gastam para aquecer o forno para cozer o pão”, e “a sujidade que fazem em casa”, n ão compensam relativamente ao custo do mesmo produto numa padaria .

Fazer o pão em casa foi uma das modas que mais marcou os meses em que os portugueses estiveram fechados em casa durante a quarentena da Covid-19. Os vídeos e fotografias de pessoas que mostravam nas redes sociais os primeiros pães de fabrico próprio multiplicaram-se. Mas, passados dois meses e meio do fim do confinamento, o fenómeno desvaneceu, segundo a Associação de Comércio e da Indústria de Panificação (ACIP).

“Pelo valor e pelo tempo mais vale comprar às padarias. Não compensa fazer em casa”, afiança.

O vice-presidente da ACIP, Luís Miguel Gonçalves, considera que esta foi uma atividade que as pessoas abraçaram para ocupar o tempo e para aprender algo diferente. “Mas não prejudicou o negócio, nem alterou a maneira de trabalhar dos empresários”, lembra.

Luís Miguel Gonçalves lembra que, de facto, no início da pandemia, havia muita gente “a comprar o fermento de padeiro, a farinha”, e até a “pedir as receitas e conselhos para fazer o pão em casa”.

Aconteceu mais nas primeiras semanas, mas “depois veio a desaparecer”. “Algumas pessoas disseram que o faziam para não sair diariamente de casa, saírem o mínimo possível”, lembra.

Mas houve coisas que o confinamento mudou, pelo menos para algumas famílias. Luís Miguel Gonçalves diz que, pela falta de trabalho, foram muitos os que se viraram para o negócio da pastelaria, e começaram a vender bolos feitos em casa. Uma forma de combater a ausência de rendimentos.

Bolos e cafés em crise

Apesar de ter sobrevivido a esta moda momentânea, as padarias e pastelarias, como era de esperar, não estão a sair incólumes ao forte abalo que a economia portuguesa está a sentir, com uma queda do PIB sem precedentes de 16,3%.