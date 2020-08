CGTP. Trabalhadores "são voluntários à força" nos despedimentos por mútuo acordo

A CGTP considera "inaceitável" que as empresas que estão a ser apoiadas ao abrigo do mecanismo do lay-off vejam agora ser facilitada a possibilidade de despedir. A confederação sindical argumenta que os trabalhadores tornam-se voluntários à força com este novo sistema.

"Para nós não há dúvidas, tratam-se de despedimentos", sublinha à Renascença, a membro do Conselho Nacional da CGTP, Andrea Araújo. A central sindical considera ainda que esta é mais uma forma de as empresas passarem para o Estado custos que deviam ser suportadas por elas.

"As medidas que foram criadas pelo Governo eram para não despedir, bem sabemos que isso não aconteceu, porque, pelo menos, 30% das empresas em lay-off reduziram os postos de trabalho", avança a sindicalista.

Segundo a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios, as empresas em lay-off ou abrangidas por vários apoios podem dispensar trabalhadores através de rescisões, desde que seja por mútuo acordo. O esclarecimento foi feito pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

"Mais uma vez, as empresas estão a tranferir custos para a Segurança Social, custos que devem ser assumidos pelas as empresas", afirma Andrea Araújo.