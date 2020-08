​Zlobin reforça o Famalicão

O guarda-redes Ivan Zlobin está muito perto de ser reforço do Famalicão, segundo apurou Bola Branca. O emblema famalicense procurava um guarda-redes, depois das saídas de Rafael Defendi, que assinou pelo Farense após terminar contrato, e Vaná Alves, que regressou ao FC Porto depois de ter terminado o seu período de empréstimo.

Ivan Zlobin, de 23 anos, foi o segundo guarda-redes do Benfica na última temporada, atrás de Vlachodimos e à frente de Svilar.

O russo somou sete partidas na equipa principal, quatro na Taça de Portugal e três na Taça da Liga. A estreia foi a 25 de setembro, frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz.

Zlobin chegou a Portugal pelos juniores do União de Leiria, em 2015/16, proveniente da formação do CSKA de Moscovo. Depois de meia época, reforçou o Benfica. No total, soma também 69 jogos na equipa B.

O Benfica fica com três opções para a baliza: Odysseas Vlachodimos, Helton Leite, que chegou ao Benfica este verão, proveniente do Boavista, e Mile Svilar.

No Famalicão, Zlobin junta-se aos brasileiros Luiz Junior, promovido dos juniores, e Gabriel Souza, promovido da equipa sub-23.

O guarda-redes russo será mais um reforço para João Pedro Sousa, depois de o Famalicão já ter anunciado as contratações de Abdul Ibrahim, Alexandre Penetra, Diego Batista, Lukovic, Jhonata Robert e Fernando Valenzuela.