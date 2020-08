Gilberto elogia Jesus e admite. "Nunca tinha treinado tão forte"

Gilberto, reforço de verão do Benfica, diz que "nunca tinha treinado tão forte" na carreira, depois de mais de uma semana de treinos com Jorge Jesus, nas águias.

"Nunca tinha treinado tão forte na minha vida. Com certeza é aqui que vou tirar o máximo de mim e conseguir ser um dos grandes jogadores na Europa e no Benfica", disse à "BenficaTV", antes de elogiar as capacidades do novo técnico.

"Todos os jogadores que jogaram contra ele têm essa curiosidade, de saber como é trabalhar com ele. Estou a ter essa oportunidade e procuro aproveitar todos os dias porque acho que o que o distingue não é só trabalhar futebol. Ele ensina futebol, passa toda a experiência que tem para os atletas, procura ser bastante comunicativo e qualquer dúvida que tenhamos está aberto a esclarecer. É um treinador com quem só tenho a ganhar e vou dar o meu máximo para conseguir ser o melhor de mim", continua.



O defesa-direito brasileiro chegou ao Benfica proveniente do Fluminense. Antes, passou pelo Vasco, Latina, Hellas Verona, Fiorentina, Internacional e Bota Fogo. Gilberto destaca a dimensão do Benfica e as condições de trabalho.

"Já esperava uma grande estrutura, o Benfica é um dos maiores clubes da Europa, mas, ainda assim, fui bastante surpreendido. É um clube de muita qualidade, tudo o que os jogadores precisam, aqui eles têm. Só temos de nos preocupar em jogar", terminou.