"Cavani não fez uma boa época, mas será uma grande contratação para o Benfica"

Cavani não estranhará as honrarias com que Luís Filipe Vieira se prepara para o acolher no SL Benfica. Em Paris, onde passou os últimos sete anos da sua carreira, o avançado uruguaio sempre foi tratado como um “príncipe”. Quem o afirma é Carlos Secretário, antigo internacional português, que nos últimos anos tem feito de França o palco preferencial para levar por diante a sua carreira de treinador.

“Quando chegou ao PSG, o Cavani fez excelentes épocas, com muitos golos. O Paris Saint-Germain é o clube número um em França neste momento, o emblema com mais adeptos, maior admiração e mediatismo, pela ambição de ser campeão europeu e pelos grandes jogadores que contrata. Eles são tratados como príncipes aqui no PSG e o Cavani não fugia à regra”, diz Carlos Secretário a Bola Branca, a partir de França, onde treina o Créteil-Lusitanos.

Na opinião do antigo internacional, Cavani será uma grande contratação para o Benfica e para o futebol português, se estiver acima do que fez na temporada passada em Paris. “Se repararmos no passado recente no PSG, Cavani não fez uma boa época; não foi, de todo, o seu melhor ano. Mas se olharmos para trás, fez boas temporadas. Trata-se de um jogador com muita qualidade, de seleção, habituado a grandes palcos e que será, sem dúvida, uma grande contratação para o Benfica e para o futebol português”, assinala. Cavani no Benfica seria a prova de que no futebol tudo é possível Campeão em Portugal, pelo FC Porto, e em Espanha, pelo Real Madrid, Carlos Secretário ainda não parece totalmente convencido de que Cavani será reforço para Jorge Jesus. Mas no futebol tudo é possível. O Benfica estará a fazer um grande esforço para se bater por um jogador que seguramente tem outros pretendentes de maior dimensão, admite.