Benfica vence e qualifica-se para as meias-finais da Youth League

O Benfica venceu, esta terça-feira, por 3-1, frente ao Dínamo de Zagreb, e qualificou-se para as meias-finais da da Youth League.

As águias começaram a perder logo aos 16 minutos, com um golo de Karrica. Henrique Araújo empatou a partida ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos de jogo.

Na segunda parte, Gonçalo Ramos assinou os dois golos da reviravolta, aos 53 e 59 minutos, numa partida disputada em Nyon, na Suíça, na retoma da provainterrompida em março devido à Covid-19.

As 'águias' procuram suceder ao FC Porto, vencedor da competição na temporada passada, e conquistarem assim pela primeira vez título que já por duas vezes lhes fugiu na final, em 2014 e 2017. Na meia-final, o Benfica defronta o Ajax.