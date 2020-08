A hora de Cavani no Benfica está a chegar

O momento é de por preto no branco o acordo que o Benfica e os representantes do jogador têm vindo a negociar. Como a Renascença avançou, Cavani reservou alojamento em Lisboa para a noite de hoje e só algum impasse de última hora, relacionado com os termos finais do contrato, impedirá o avançado uruguaio de rumar esta terça-feira à capital portuguesa.

O ponto de partida é que poderá não ser Paris, a fazer fé no que avança o jornal "Record", segundo o qual Cavani, que deixou Montevideo no domingo à noite, terá depois seguido de Madrid para Ibiza, com o apoio logístico do Benfica, aguardando nas ilhas baleares pelo momento certo para rumar a Lisboa.

Na melhor das hipóteses o dossier pode ser fechado ainda hoje por Luís Filipe Vieira, com o jogador a ser oficializado na quarta ou quinta-feira como reforço do Benfica para as próximas três temporadas.

O avançado, de 33 anos, já abriu a porta ao Benfica e, antes de embarcar para a Europa, disse que ficaria "encantado" por representar o clube português. Cavani confirmou negociações e, salvo problema de última hora, será jogador de Jorge Jesus na próxima época.