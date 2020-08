Elizabeth Debicki vai ser Diana na série “'The Crown”

Elizabeth Debicki vai representar a princesa Diana de Gales nas próximas temporadas da série "The Crown", que está em exibição na Netflix.

A atriz australiana foi a escolhida para vestir a pele de Diana, a realeza britânica que morreu num acidente de viação em Paris, em 1997.

As temporadas cinco e seis de "The Crown" vão revisitar a década de 90 do século passado e o conturbado casamento de Diana com o príncipe Carlos.