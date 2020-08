Morato. "Sporting dificilmente lutará pelo título"

“Os sportinguistas têm de ter a noção de que, esta época, o Sporting dificilmente lutará pelo título. A ideia que tenho é de que o clube tem de definir o objetivo de ficar o mais perto possível do Porto e do Benfica e é por isso que o Rúben Amorim está a tomar estas opções que não chegam; tem de haver mais algumas medidas”, defende.

Entre as soluções com que Rúben Amorim conta no arranque dos trabalhos está João Palhinha, médio de 25 anos que na época passada marcou quatro golos ao serviço do SC Braga. A boa temporada de Palhinha despertou interesse de emblemas de outros países, como é o caso do CSKA de Moscovo, disposto a pagar 10 milhões de euros pelo jogador.

Morato, sobre o médio leonino, faz notar que “Palhinha já esteve no Sporting e já saiu. Agora fomos buscar um novo Palhinha e se for o que se viu no Braga pode ajudar muito o Sporting, isso é verdade”, declara.

Encarar os rivais sem sentimento de inferioridade

Quando olham para o outro lado da segunda circular, os sportinguistas deparam-se com chegadas de jogadores à Luz, a ritmo quase diário, num investimento que caminha a passos largos para ultrapassar a centena de milhões de euros. Algo com que o universo leonino tem de saber lidar, unindo-se em torno da equipa, defende Morato.

“O Benfica está a criar uma equipa caríssima. No meu tempo o Barcelona tinha uma equipa caríssima, com Schuster e Diego Maradona e não foi campeão. Jogadores caros pode não significar qualidade; tudo dependa da adaptação dos jogadores, do que vai na sua cabeça e dos objetivos que lhes propõem”, faz notar o antigo futebolista, antes de defender que “há que ajudar o treinador, nesta fase menos boa que o Sporting está a atravessar”.