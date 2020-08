Matosinhos. Camião despista-se e incendeia veículos

Já se circula na Via Norte, em Matosinhos, onde um camião se despistou no sentido Porto-Maia. O acidente deu-se na Estrada Nacional (EN) 14 antes da saída de Custóias.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Leça do Balio, Carlos Abalada, o pesado de matrícula espanhola, que transportava milho, “despistou-se, entrou pelo parque de estacionamento de um estabelecimento comercial, embatendo contra outro veículo pesado e um ligeiro de mercadorias”.

O incidente provocou um incêndio junto ao parque de estacionamento da Makro de Leça do Balio.

Apesar do aparato do acidente, o condutor do camião é o único ferido, que foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, com ferimentos ligeiros.

Desconhecem-se para já as causas do acidente.

O alerta para este acidente foi dado às 22h25 e a via estev cortada até às 5h30.