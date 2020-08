18% dos alunos deslocados ponderam abandonar os estudos

Um inquérito da Federação Académica do Porto (FAP) revela que 18% dos alunos deslocados e sem bolsas, ponderam abandonar os estudos.

Esta percentagem representa o dobro da dos alunos bolseiros.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, o alerta foi já transmitido ao Governo, Parlamento e Presidente da República.

No próximo ano letivo, os estudantes vão ter acesso a mais bolsas e pagar menos propinas (de 871 para 697 euros) - mudanças que já estavam previstas no Orçamento do Estado para este ano, mas ainda antes da pandemia. Os dirigentes académicos pedem, por isso, mais financiamento para responder à crise que se avizinha.

O mesmo inquérito revela que 53% dos estudantes disseram que os seus agregados familiares perderam rendimentos este ano.

De acordo com dados da Direção-Geral do Ensino Superior, desde 25 de junho até 12 de agosto, foram feitos 19.195 pedidos de renovação de bolsa, menos 4. 561 do que em igual período do ano passado.