Temperatura no Vale da Morte ultrapassa os 54 graus, valor mais elevado do último século

Nunca, no último século, tinha um ponto do planeta Terra atingido uma temperatura tão elevada. Os termómetro de Death Valley (Vale da Morte), um deserto no estado norte-americano da Califórnia, chegaram, no último domingo, aos 54,4º Celsius.

A informação é avançada pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, que adianta em comunicado que, “a confirmar-se, esta será a temperatura mais quente oficialmente verificada desde julho de 1913”.