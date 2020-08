Covid-19: Espanha com 16 mil novos casos em três dias

Espanha regista mais 16 mil novos casos de infeção por Covid-19, nos últimos três dias. O anúnciou foi feito esta segunda-feira pelo responsável espanhol pela saúde pública, Fernando Simon, em conferência de imprensa. Metade destes 16 mil casos pertencem às regiões de Catalunha e de Madrid.

De acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, Espanha apresenta mais de 340 mil casos confirmados do novo coronavírus e um total de 28.617 mortes, desde o início da pandemia.

O país vizinho duplicou, nos últimos tempos, a média diária de casos suspeitos, passando de 10 mil para 20 mil casos suspeitos por dia. A idade média dos doentes é cada vez mais baixa e o responsável pela autoridade sanitária espanhola já disse que as festas familiares e os lugares de ócio noturno estão na origem de maioria dos surtos registados no país. No mesmo período foram, ainda, registados 29 óbitos devido à doença.



"Sabemos que é muito provável termos vacinas disponíveis no fim do ano, em novembro ou dezembro, mas é difícil que alguma das vacinas que estão a ser desenvolvidas a nível europeu esteja disponível muito antes de novembro. Não consigo ir muito além disto porque não temos detalhes técnicos sobre as vacinas que estão a ser desenvolvidas na Rússia e na China que nos permitam prever se podem ou não ser aprovadas para uso na Europa", adiantou o responsável espanhol pela saúde pública.







