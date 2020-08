Como será a Convenção Democrata em tempos de pandemia?

Numa altura em que nos Estados Unidos já morreram quase 170 mil pessoas e onde nas últimas 24 horas registaram-se 528 mortes e mais de 43 mil novos casos de Covid-19, a Convenção Democrata também é marcada pela pandemia.

Esta é a primeira convenção a decorrer apenas através da televisão e internet. Não haverá os habituais confettis e balões com as cores dos Estados Unidos da América num pavilhão com milhares de apoiantes a gritarem o nome do futuro candidato à Casa Branca.

Os trabalhos vão assim decorrer de forma virtual, em Milwaukee, no Estado do Wisconsin. Mas há coisas que se mantêm como é tradicional, os trabalhos vão terminar na quinta-feira com o discurso de aceitação do democrata que irá defrontar o candidato republicano Donald Trump.

Nesse discurso, Joe Biden responde a três perguntas clássicas: Porque é que concorre à presidência? Se for eleito, quais serão as prioridades? E se a minha agenda for implementada, em que é que o país vai ser melhor?

Os trabalhos começam com Joe Biden a receber um apoio de peso?

No programa dos discursos desta segunda-feira marcará presença a ex-primeira-dama, Michelle Obama, mas surgirão também o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, uma das cidades norte-americanas mais afetadas pela pandemia.

Outro dos discursos do dia será o de Bernie Sanders - o senador de Vermont que chegou a ser o único concorrente de Joe Biden no partido democrata, na corrida à Casa Branca. Mas Biden contará também com outro apoio, o de John Kasich - que chegou a ser adversário de Trump no Partido Republicano e que agora mudou de campo, e vai apelar ao voto em Joe Biden.