Tiago preparado para o desafio em Guimarães e com um pouco de Simeone para oferecer à equipa

Tiago Mendes sente-se preparado para o primeiro desafio da carreira como treinador principal. Aposta do Vitória de Guimarães, o técnico pretende implementar um estilo de jogo que cative os adeptos e leve o clube aos resultados pretendidos.

Promessas, só uma, a de dedicação total ao trabalho diário. "A partir daí, o meu foco é o primeiro jogo da I Liga. Vivemos tempos em que não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, quanto mais aquilo que vai acontecer em maio", respondeu à pergunta sobre o objetivo da temporada, para logo de seguida não deixar dúvidas sobre a ambição com que chega a Guimarães.

"A obrigação do Vitória é muito mais do que chegar à Europa. Mais do que dizermos que vamos lutar pelo Europa, vamos lutar para ganhar todos os jogos", rematou.



O antigo internacional português integrou a equipa técnico de Simeone no Atlético de Madrid e não esconde que tentará extrair algo do argentino para o seu jogo no Vitória. "Sou um treinador exigente, que gosta de ter bola, de controlar todos os momentos do jogo. Este público quer emoção e intensidade, e este vai ser um Vitória à Vitória. A intensidade com que Simeone joga é algo que tentarei adaptar à minha equipa", reconheceu.

A primeira escolha

O treinador, de 39 anos, revelou ainda não ter sequer hesitado quando recebeu o convite para treinar o Vitória, sem medo do "grande desafio" que tem pela frente. "Acho que é o projeto certo para começar", disse.

Já Miguel Pinto Lisboa, confirmou que Tiago foi a primeira escolha para suceder a Ivo Vieira. O perfil do antigo internacional português, apesar da pouca experiência como técnico, foi determinante.

Entre os fatores destacados pelo presidente do Vitória está "o facto de ter trabalhado com os melhores treinadores".