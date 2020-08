​Rafael Barbosa a caminho do Tondela

Rafael Barbosa será reforço para o meio-campo do Tondela, segundo apurou Bola Branca. O médio, de 24 anos, regressou ao Sporting, depois de ter terminado o empréstimo no Estoril, mas não vai ficar no clube leonino.

Rafael Barbosa prepara-se para regressar à I Liga, onde esteve cedido, durante a primeira metade da temporada 2018/19, no Portimonense. Ao serviço do clube algarvio fez apenas quatro partidas.

Depois de duas cedências bem sucedidas novamente no segundo escalão, no Paços de Ferreira e Estoril Praia, será agora reforço do Tondela.

Depois de determinado o fim antecipado da II Liga, Rafael Barbosa foi um dos jogadores que regressou a Alcochete e esteve a treinar na recém-criada equipa B, com a maioria dos restantes jogadores emprestados.

O Tondela continua a preparar a próxima temporada, regressou aos treinos na última quinta-feira, e já anunciou Salvador Agra como o primeiro reforço. A equipa será treinada por Pako Ayestarán, depois da saída de Natxo González.